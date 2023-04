Berlusconi: fan viaggia 16 ore per portargli l'acqua santa

"Sono partito alle 7 di domenica 9 aprile con Flixbus, sono arrivato stamattina (lunedì 10 aprile, ndr) dopo un viaggio di 16 ore. Sono venuto direttamente per zio Silvio, ho portato l'abitino votivo e una bottiglietta con l'acqua santa di San Francesco di Paola e dei santini". Ettore Fragale, 67 anni, impiegato di banca in pensione, ha raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano, dov'è ricoverato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Il 67enne: "Se sono venuto qua è perche' Silvio ci serve, anche se io voto Lega"

Davanti all'ingresso di via Olgettina 60, a chi gli chiedeva se fosse speranzoso, l'uomo ha dichiarato: "Perche' no? Se sono venuto qua e' perche' Silvio ci serve, anche se io voto Lega". Berlusconi, ha aggiunto il fan, "ci ha fatto rispettare come Italia, e' un imprenditore, da' lavoro alla gente". "Quando è venuto a Cosenza, ero sotto il palco, sono arrivato quasi vicino ma non ho mai avuto il piacere di vederlo", ha aggiunto Fragale. "Spero di lasciare questi pensieri alla figlia o a un altro dei familiari".