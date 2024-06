Berlusconi, Forza Italia: "Un francobollo e un parco di Milano per ricordarlo"

"Lo scorso dicembre ho presentato richiesta formale di emissione di un francobollo per celebrare la figura di Silvio Berlusconi. Con immensa emozione, ho appreso che il prossimo 29 settembre, data di nascita del nostro amato Presidente, verrà emesso il francobollo che sono certo diventerà un ambito pezzo da collezione per le migliaia di appassionati filatelici, e non solo, che cercheranno di accaparrarsi il prezioso prodotto della zecca di Stato. L'idea mi è venuta confrontandomi con l'amico direttore dell'ufficio postale sotto il nuovo palazzo della Regione. Chiacchierando del nostro compianto Silvio - come riporta Mia News - abbiamo pensato che sarebbe stato un piccolo, ma importante riconoscimento per l'imprenditore, il politico e lo sportivo che ha dominato la scena nazionale e internazionale, per oltre 60 anni, con grandissimi successi."

Dopo l'affrancatura, la toponomastica

Inoltre, lo scorso marzo ho presentato una mozione per chiedere l'intitolazione di un luogo di Milano alla sua memoria. Ho pensato al parco di nuova realizzazione che sorgerà nello scalo Farini. Il presidente è stato un noto amante della natura e nei giardini delle sue abitazioni volle piantare migliaia di varietà arboree. L'ostacolo dei 10 anni di attesa dalla morte per l'intitolazione di vie, piazze e altri spazi pubblici è derogabile, come recentemente dimostrato dall'intitolazione degli orti urbani a Lena D'Ambrosio, venuta a mancare nel 2019. Evidentemente serve la volontà politica, mi auguro che il sindaco Sala riesca a mettere da parte le contrapposizioni degli opposti schieramenti. A distanza di un anno dalla sua scomparsa è innegabile che in milioni di italiani e cittadini del mondo riconoscono in Berlusconi l'ultimo statista italiano". Lo dichiara Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia.