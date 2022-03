Berlusconi, gita al lago d'Iseo con Marta Fascina. VIDEO

Berlusconi, gita al lago d'Iseo con Marta Fascina

Lunedì 28 febbraio di relax per Silvio Berlusconi, avvistato sul lago di Iseo in compagnia della fidanzata Marta Fascina. La coppia, accompagnata da guardie del corpo e dall'entourage del presidente di Forza Italia, ha pranzato "Da Vittorio" a Brusaporto e poi passeggiato sulle rive del lago a Sarnico. Uno dei residenti ha anche fatto un video poi circolato sui social. Come riferito dall'Eco di Bergamo, dopo la passeggiata la coppia i è concessa una aranciata al bar per poi fare ritorno ad Arcore verso le 17.