Berlusconi, il bollettino medico: "Lento ma progressivo miglioramento"

Berlusconi, il bollettino: "Lento ma progressivo miglioramento"

"Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo". E' quanto si legge nel nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, diramato dall'ospedale San Raffaele. Dal 5 aprile, è il quinto aggiornamento firmato dagli specialisti che lo stanno seguendo, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, rispettivamente primari di Rianimazione e di Ematologia.

Le visite di familiari e amici all'ex premier, Marta Fascina sempre in ospedale

In queste due settimane non è mai mancata la presenza al San Raffaele dei familiari, degli amici e dei collaboratori più stretti del fondatore di Forza Italia. Questa mattina è tornato all'ospedale anche Orazio Fascina, padre della compagna di Berlusconi, Marta. Entrando dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo di un van, ha rivolto un sorriso ai giornalisti che gli hanno chiesto come stesse andando. Dal giorno del ricovero, Marta Fascina non è mai stata vista lasciare l'ospedale, mentre il padre Orazio è entrato e uscito spesso per stare vicino alla figlia, come riferisce Ansa.