Berlusconi: "La Lombardia è la mia casa... Con Fontana per buon governo"

"La Lombardia è la mia casa, qui sono le radici della mia famiglia, qui sono nato e cresciuto e ho scelto di vivere e crescere i miei figli, qui e' nato tutto quello che ho realizzato nella vita. Qui è nata Forza Italia e con Forza Italia il centrodestra, che ha cambiato la storia del nostro Paese".

Berlusconi: "I valori lombardi sono quelli con cui siamo scesi in campo nel 1994"

"I valori della gente lombarda, lo spirito imprenditoriale, l'etica del lavoro, la solidarietà sociale sono anche i nostri valori, quelli per i quali siamo scesi in campo nel 1994. Non e' un caso, dunque, che la Lombardia abbia scelto costantemente il buon governo di Forza Italia e del centrodestra da quasi 30 anni a questa parte". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sui suoi canali social, annunciando il sostegno e l'appoggio ad Attilio Fontana come candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia alle prossime elezioni.

Berlusconi: "Forza Italia è impegnata al fianco del governatore Fontana che merita la riconferma"

Ha infatti aggiunto: "A febbraio la Lombardia torna al voto e noi dobbiamo confermare questo modello di buon governo. Forza Italia è impegnata al fianco del governatore Fontana che merita la riconferma, la sua Giunta ha governato bene in una delle stagioni piu' difficile della storia recente, quando proprio la Lombardia e' stata la prima regione dell'intero mondo occidentale a dover affrontare l'emergenza Covid. Il grande successo della campagna vaccinale guidata dal nostro Guido Bertolaso e' stato di esempio per l'intera nazione. Forza Italia sara' dunque in campo e sara' decisiva anche questa volta". "Forza Attilio, forza Lombardia e naturalmente Forza Italia", ha poi concluso Berlusconi.