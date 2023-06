Berlusconi, Lupi: "Ora l'Italia comprenderà il ruolo che ha avuto"

Berlusconi, Lupi: "Siamo sconvolti. Ora l'Italia comprenderà il ruolo che ha avuto"

"E' venuto innanzitutto a mancare un amico, un padre politico, una persona a cui ho voluto bene e a cui devo molto": così, intervistato da Affaritaliani.it Milano Maurizio Lupi commenta a caldo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il ricovero di venerdì è stato un fulmine a ciel sereno: "Siamo tutti sconvolti, non ci aspettavamo questa notizia". L'impatto di Berlusconi nella storia del centrodestra e della politica italiana negli ultimi trenta anni è stato enorme. L'attuale presidente di Noi con l'Italia, che fu assessore a Milano e poi vicepresidente della Camera per Il Popolo della Libertà, aggiunge: "Mancherà la sua energia, la sua umanità, la sua capacità politica. Con lui se ne va un pezzo di storia fondamentale del nostro Paese. E ora si scoprirà il ruolo che ha avuto per l'Italia Silvio Berlusconi"