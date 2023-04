Berlusconi, passata notte in ospedale. Atteso il bollettino medico

E' trascorsa senza particolari novità la prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, ricoverato dalla mattinata di ieri in terapia intensiva cardiotoracica all'ospedale San Raffaele, è affiancato dalla compagna Marta Fascina.

Atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero

Finora non sono stati diffusi aggiornamenti, ma è atteso per la mattinata il bollettino medico che potrebbe chiarire le cause del ricovero e aIlo stato di salute dell'ex premier.

La telefonata ai vertici di Forza Italia: "Il Paese ha bisogno di noi"

“Il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché 'Il Paese ha bisogno di noi!'". Lo rende noto l’ufficio stampa di Forza Italia, spiegando che “tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre"