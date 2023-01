Berlusconi presenta candidati: “Potrei addormentarmi, non ditelo a Crozza"

"Può darsi che io nell'esposizione del mio intervento mi possa addormentare, per favore non raccontatelo a Crozza perché altrimenti diventa un pezzo forte della sua trasmissione". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dando avvio alla presentazione dei candidati azzurri alle Regionali in Lombardia in corso a villa Gernetto.

Berlusconi: “Ho passato tutta la notte a scrivere il discorso e ho dormito solo un'ora”

"Potrei addormentarmi, soltanto perché ho deciso ieri sera, dato che era un intervento atteso, di non parlare a braccio, quindi ho passato tutta la notte a scrivere il discorso e ho dormito solo un'ora questa mattina"