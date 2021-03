Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele

Silvio Berlusconi e' ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da lunedi mattina "per problematiche di salute su cui non mi dilungherei": lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi, legale del Cavaliere, a margine del processo Ruby ter. Secondo quanto riferisce Ansa, interpellati i familiari, l'ex premier sarebbe in buone condizioni.

"Silvio Berlusconi non ha nulla di grave, è al San Raffaele ma dovrebbe tornare a casa tra poco". Lo ha detto a LaPresse, vicepresidente de gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli.