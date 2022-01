Berlusconi, ricovero al San Raffaele. Zangrillo: "Controlli programmati"

Berlusconi, ricovero al San Raffaele per controlli programmati

"Il Presidente Silvio Berlusconi si trova da questa mattina (domenica ndr,) all'ospedale San Raffaele e si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo inseriti in un protocollo standard". E' quanto scrive in una nota il primario del Sanm Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. "Proprio per la contemporaneita' tra la scadenza dei controlli e il delicato momento politico, il presidente Berlusconi ha deciso di recarsi oggi al San Raffaele - conclude la nota - solo dopo aver comunicato le sue intenzioni rispetto alla candidatura per la Presidenza della Repubblica"