Berlusconi, Roggiani (Pd): "Finisce un'epoca. Cordoglio per scomparsa"

Berlusconi, Roggiani: "Finisce un'epoca. Cordoglio per scomparsa"

"Alla famiglia, ai dirigenti e attivisti di Forza Italia il mio cordoglio e tutta la vicinanza per questo lutto. Con la morte di Silvio Berlusconi scompare un protagonista della storia politica italiana, in un campo valoriale totalmente distante dal mio". Così Silvia Roggiani, deputata e Segretaria metropolitana Pd Milano. "Rispetto alla proposta di intitolazione della via a Berlusconi credo che ora sia il tempo del silenzio e del cordoglio. Ci sarà modo di discuterne nel merito, sapendo che il punto di partenza è che il Partito Democratico ha sempre rispettato le idee politiche di Berlusconi, contrastandole perche alternative alle nostre".