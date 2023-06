Berlusconi, Romano (Pd): "Lutto nazionale? Non in mio nome"

Paolo Romano, giovane consigliere regionale lombardo del Partito democratico, prende posizione contro la scelta di indire il lutto nazionale in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi mercoledì 14 giugno. Su facebook propone infatti quello che definisce un "piccolo ripasso": "

- Condannato per frode fiscale per centinaia di milioni di euro ai danni di noi cittadini

- Intrattenne accordi economici con Cosa Nostra, come documentato dalla sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa di Dell’Utri, cofondatore di Forza Italia

- Fece votare al Parlamento italiano che “Ruby” fosse la nipote del Presidente egiziano rendendoci ridicoli in Europa e nel mondo per sue questioni private

- Era Presidente del Consiglio mentre nella notte del 21 luglio del 2001 le forze dell’ordine massacravano di botte i giovani manifestanti nella Scuola Diaz a Genova.

Romano contro il lutto nazionale per Berlusconi

Romano calca ulteriormente la mano: "Stiamo parlando di un uomo che dichiarava alla sua squadra “Se vincete per voi un Pullman di troie”, che ha sempre oggettificato il corpo delle donne promuovendo una società patriarcale e sessista. Presidente Meloni, questo lutto nazionale non è in mio nome"