Berlusconi, Sala: "Giorno di dolore. Camera ardente a Palazzo Marino"

Berlusconi, Sala: "Camera ardente a Palazzo Marino"

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato la scomparsa di Silvio Berlusconi. Nelle immagini esclusive di Affaritaliani.it Milano affronta a 360 gradi le prime conseguenze. Dall'ipotesi di dedicare una via al fondatore di Forza Italia ("ci sono delle regole da rispettare, ma Milano lo ricorderà. A partire dalla camera ardente a Palazzo Marino, se la famiglia lo vorrà") al futuro di Forza Italia ("una successione non è stata creata"). "Per me da milanese, oggi è un giorno di dolore", ha aggiunto Sala.

Berlusconi, il ricordo di Sala: "Quella volta che a Expo..."

" Sala ha anche ricordato i suoi incontri con Silvio Berlusconi: "il mio ricordo personale più vivo risale a qualche anno fa, della sua visita a Expo - ha spiegato -. Lui era perplesso perché diceva che sarebbe arrivata molta gente e io gli dissi di stare tranquillo, perché chi era a suo favore l'avrebbe applaudito, chi era contro di lui non si sarebbe comunque permesso gesti ostili. Doveva rimanere un attimo, rimase qualche ora e fu un ricordo simpatico". "Non avevo un rapporto continuo con Berlusconi, in questi anni non lo sentivo però parlavo con le persone del suo entourage", ha concluso.