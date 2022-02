Berlusconi salta l'udienza per ragioni di salute. Sabato era allo stadio

Berlusconi salta l'udienza per ragioni di salute. Tre giorni prima era allo stadio

Silvio Berlusconi assente oggi in aula a Monza, dove avrebbe dovuto testimoniare nel processo a carico di una ex Olgettina, Giovanna Rigato, accusata di aver tentato di estorcere un milione di euro proprio all'ex Cavaliere, secondo la donna per tacere su quanto avveniva nelle serate a Villa San Martino. La motivazione dell'assenza di Berlusconi è legata alle sue condizioni di salute, con i suoi legali che hanno presentato un certificato medico. Berlusconi sarà sentito alla prossima udienza assieme al ragionier Giuseppe Spinelli.

Condizioni di salute di Berlusconi: sabato sugli spalti dello stadio del Monza

Stato di salute del presidente di Forza Italia dunque sempre sotto i riflettori. Appena pochi giorni fa sembrava essere in discrete condizioni, tanto che sabato si era ripresentato dopo due anni allo stadio del Monza per tifare la squadra di cui è presidente. Lo aveva fatto sapere lui stesso con un post su facebook: "Oggi a Monza sono tornato allo stadio. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia". Proprio la partita del Monza, poi vinta 4 a 0, era la prima uscita pubblica dopo le dimissioni dal San Raffaele. Nella giornata di San Valentino, invece, un momento più domestico, con la foto assieme alla compagna Marta Fascina, 31 anni, per celebrare la festa degli innamorati con una bella torta a forma di cuore.