Berlusconi, settimo giorno in terapia intensiva: "progressivo miglioramento"

Settimo giorno di ricovero in terapia intensiva al San Raffaele per Silvio Berlusconi. Ieri sera l'ultima a far visita all'ex premier la figlia primogenita Marina, mentre nel pomeriggio erano arrivati Fedele Confalonieri e Paolo Berlusconi per brevi visite.

Stamane, davanti all'ingresso di via Olgettina 60, solo un'auto della polizia e una dei carabinieri.

Stamane, davanti all'ingresso di via Olgettina 60, dove entrano le auto dei familiari e degli amici più stretti del presidente di Forza Italia, solo un'auto della polizia e una dei carabinieri. Ieri mattina le ultime notizie ufficiali sullo stato di salute di Silvio Berlusconi, con un comunicato diffuso dal San Raffaele che esprimeva un "cauto ottimismo" nel quadro di un "progressivo miglioramento".