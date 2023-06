Berlusconi, tutti i vip ai funerali: Zhang, Pascale, D'Urso... GALLERY

Berlusconi, tutti i vip ai funerali: Zhang, Pascale, D'Urso...

Autorità, personalità politiche, alte cariche dello Stato. Ma anche tutto il mondo dell'imprenditoria, dello sport, della televisione, della cultura. L'Italia si ferma per rendere omaggio a Silvio Berlusconi nel giorno dei suoi funerali. La parata dei vip e delle autoritá arriva da via Marconi. Appena un personaggio famoso supera la transenna, rigorosamente autorizzato dal corposo servizio d'ordine, viene assalito dai cronisti. Nessuno nega un ricordo, una parola di cordoglio, un aneddoto. Ecco gli scatti ed i commenti di alcuni dei vip che sono giunti in Duomo a Milano.

Gerry Scotti: "Mi disse che gli ricordavo il suo ragioniere..."

Così Gerry Scotti: "La prima volta che mi vide ero a Dj Television, disse che somigliavo al suo ragioniere di Monza". "Devo tutto a lui, anche per le vittorie del Milan", aggiunge il conduttore.

D'Urso: "Berlusconi mi diceva di non abbandonare mai l'azienda. Ed eccomi qui"

Nel frattempo lo staff del Monza cerca di capire da dove entreranno i giocatori ma non c'è spazio per ascoltarli perché subito la tonnara di giornalisti prende di mira Barbara D'Urso. Outfit rigorosamente nero, sguardo mesto. Dalle sue parole traspare una coinvolta partecipazione al lutto: "È sempre stato cortese con me. Mi chiamava per complimentarsi delle trasmissioni. E mi diceva di non abbandonare mai l'azienda. Ed eccomi qui".

Zhang e Marotta, passaggio in silenzio stampa

Dopo i passaggi, in assoluto silenzio stampa di Zhang e Marotta, la stampa viene spostata davanti al Duomo. Non parla neanche Angelino Alfano, in abito blu e occhiali da sole: abbassa la testa e procede spedito. Il caldo si fa sentire, qualche camicia è pezzata. Intanto la piazza ricorda il pubblico di un concerto misto a una curva. Quella rossonera logicamente.

Personaggi dello spettacolo e autorità politiche per Berlusconi

Tra gli altri personaggi dello spettacolo in ordine sparso Massimo Boldi, Lorella Cuccarini, Marco Columbro, Lele Mora. Tra i politici, sono arrivati in Duomo il ministro Antonio Tajani, Gianni Letta con il figlio Giampaolo, Mariastella Gelmini, anche l'anziano fondatore della Lega Umberto Bossi assieme al figlio Renzo ed ai fedelissimi. Giunto in Duomo anche Matteo Renzi. Sono quindi giunti in rapida successione anche Mario Draghi, Beppe Sala, Attilio Fontana, Victor Orban. Ed ancora Gianfranco Rotondi, Ignazio La Russa, presidente del Senato, Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati e la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. Presente anche Elly Schlein.

Bossi: "I valori di Berlusconi erano il bello, il buono, il giusto"

"È stato il fondatore del centrodestra i suoi valori erano il bello, il buono e il giusto", ha ricordato Bossi.

"È stato un grande maestro ha fatto tanto per il nostro Paese poi le cose verranno valutate meglio con il tempo": così l'editore Urbano Cairo. E' presente anche Flavio Briatore. Nella Chiesa ci sono anche i giocatori del Milan Zvonimir Boban Demetrio Albertini e Franco Baresi. Presente anche l'ex ct del Milan Arrigo Sacchi

Emanuele Filiberto: "Berlusconi ci ha fatto tornare in Italia"

''Ho tanti bei ricordi, era una persona divertente, simpatica e brillante che ti metteva a suo agio, una persona alla mano. Il momento il più bello è quando ci ha fatto tornare in Italia. È stato una persona molta importante per l'Italia: ha fatto qualcosa per il paese, lo sport, l'imprenditoria, è stato un re multitasking''. Lo afferma Emanuele Filiberto di Savoia.

Ronzulli: "L'affetto degli italiani per Berlusconi resterà nella storia"

"Quello che ci colpisce è l'affetto che gli italiani stanno tributando. Questo rimarrà nella storia": cosí Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, presente ai funerali di Silvio Berlusconi.

Cattaneo: "Forza Italia resterà unita: lo dobbiamo a Berlusconi"

"Sicuramente resteremo uniti, glielo dobbiamo. Guarderemo avanti e staremo uniti. C'è bisogno di quella rivoluzione liberale che abbiamo fatto. Molti si stanno avvicinando al nostro spazio politico e noi lo difenderemo. Per lui andremo avanti. Alle europee del 2024 Forza Italia ci sarà e farà un grande risultato’ così Alessandro Cattaneo, deputato e vice coordinatore di Forza Italia.