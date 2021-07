Bernardo e il porto d'armi, interrogazione parlamentare di LeU

Anche una interrogazione parlamentare ai ministri Lamorgese e Speranza sulle ammissioni del primario di Pediatria del Fatebenefratelli e candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo in merito al suo porto d'armi ed all'abitudine di tenere con sè una pistola. E' il senatore di LeU Francesco Laforgia ad averla presentata ieri. Ha dichiarato: "Penso sia necessario approfondire le circostanze e assumere provvedimenti nei confronti del dottor Bernardo, avviando contestualmente una verifica su cosa accade nelle strutture sanitarie del Paese, perche' non possono essere ammesse armi dove ci si deve prendere cura delle persone e della loro salute. Allo stesso modo, chi rappresenta le istituzioni o si candida a rappresentarle non puo' permettersi di far passare una concezione della sicurezza che spinge i cittadini ad armarsi e farsi giustizia da soli. Abbiamo visto a Voghera cosa puo' accadere quando al governo delle citta' finiscono persone che non hanno il minimo senso del ruolo che interpretano. Fortunatamente Milano, con Beppe Sala, non corre questo rischio".