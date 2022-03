Bernardo in missione in Ucraina: "Un medico deve fare la sua parte"

Luca Bernardo in partenza per l'Ucraina: il pediatra del Fatebenefratelli di Milano, che ha sfidato il sindaco in carica Beppe Sala come candidato del centrodestra e che siede attualmente tra i banchi dell'opposizione a Palazzo marino, ha dato la propria disponibilità a guidare l'unità pediatrica dell'ospedale milanese composta da volontari che hanno deciso di andare ad aiutare i bambini bisognosi di cure nel Paese attualmente sotto assedio russo.

Bernardo: "Ucraina, mi sono venute in mente le immagini di Kabul"

Il medico racconta la sua scelta a Simona Bertuzzi del quotidiano Libero: "Appena è scoppiata la guerra mi sono venute in mente le immagini di Kabul, donne e bambini aggrappati all'aereo per fuggire dal Paese e quelle madri che consegnavano i figi a mani sconosciute perchè avessero una chance di vita e non rimanesero in balia dei talebani".

Al Fatebenefratelli letti per i piccoli pazienti ucraini

In Ucraina, spiega Bernardo, la medicina pediatrica è "di altissimo livello", ma in tempo di guerra "può accadere di tutto, basta un'interruzione di corrente per far precipitare la situazione". Cosà troverà in Ucraina? "Un medico deve fare la sua parte. E sono felice di aver trovato la mia squadra unita e pronta come quando in piena emergenza pandemia decidemmo di convertire il reparto pediatrico a reparto Covid". E diversi posti letto del Fatebenefratelli sono già stati messi a disposizione per i piccoli pazienti ucraini: "Abbiamo trovato nell'assessore al Welfare Letizia Moratti un'interlocutrice di alto livello che ha raccolto il nostro appello immediatamente"