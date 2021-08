Bernardo: "Trasporto pubblico locale? Sanificazione a tappeto e più corse"

Sanificazione a tappeto di autobus, tram, metropolitane, e aumento delle corse: solo così, oltre che vaccinandosi, la scuola e le attività produttive potranno ripartire in sicurezza. Lo spiega in una nota il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. "Non dimentichiamo il distanziamento, la mascherina ove indicata, l’areazione dei mezzi pubblici, l’igienizzazione delle mani e delle superfici".

"Col virus - prosegue Bernardo - dovremo conviverci ancora per un po’, dipenderà prevalentemente dalla copertura vaccinale. Serve una visione di convivenza futura. Affidiamoci alle indicazioni di Cts, Governo e Regioni. Lo dico da candidato sindaco di Milano ma soprattutto da medico. Settembre è alle porte e non c’è un minuto in più da perdere: so bene cosa significhi curare chi è colpito severamente dal virus, purtroppo ho vissuto la sofferenza dei pazienti e l’angoscia dei parenti. L’auspicio è che l’amministrazione uscente di Milano abbia già predisposto una task force anti-contagio e un piano, concreto, per una maggior frequenza dei mezzi. Ovviamente questo prevede un costo, ma per la salute di una comunità non si può badare al portafogli. Inoltre i soldi necessari possono essere recuperati. Non è una battaglia di schieramenti, sia chiaro, ché la pandemia non ha appartenenza politica. È una battaglia per la salute e per la vita”.