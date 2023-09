"Bernini, ti hanno scippato?": lo striscione degli studenti sui fondi Pnrr

Un gruppo di studenti ha esposto uno striscione di protesta contro la ministra Anna Maria Bernini, in occasione di un evento in corso all'Università Bicocca, a Milano. "

I manifestanti lo hanno esposto mentre dal palco è in corso l'intervento di Alessandra Gallone, consigliera del ministero per l'Università e la ricerca

Bernini, ti hanno scippato? Seicento milioni li ha presi il privato", è scritto sullo striscione che i manifestanti hanno esposto mentre dal palco è in corso l'intervento di Alessandra Gallone, consigliera del ministero per l'Università e la ricerca. I ragazzi protestano contro i fondi del Pnrr "destinati al privato, ma non alla realizzazione delle residenze universitarie".