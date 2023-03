Bersani & Orchestra, una data a Milano

La voce e le canzoni di Samuele Bersani si fondono con la magia di 36 elementi d'Orchestra in due serate irripetibili: l'8 giugno a Milano e l'11 giugno a Roma, Samuele sara' in concerto accompagnato dall'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con l'orchestrazione di Vittorio Cosma.

Coronamento di una collaborazione che ha radici in un memorabile live al Teatro Dal Verme di Milano nel 2015

Solo due appuntamenti, coronamento di una collaborazione che ha radici in un memorabile live al Teatro Dal Verme di Milano nel 2015, ma che fanno riemergere anche l'attenzione che Bersani ha sempre avuto per la composizione e per la musica sinfonica, gia' quando da bambino, figlio di un flautista, ascoltava i concerti brandeburghesi di J.S. Bach e dirigeva von Karajan con un grissino