Lombardia, Bertolaso: "Il disagio giovanile è una vera emergenza"

Problemi psichici in aumento: "In ospedale 4-5 giovani ogni giorno"

Quello degli ingressi dei giovani nei pronto soccorso a causa di disagi psicologici "e' un'emergenza vera e propria". A dirlo e' l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, a margine della presentazione 'psicologo e pedagogista a scuola' al via la sperimentazione. Il numero "dei giovani anche giovanissimi che arrivano in pronto soccorso oggi, rispetto a quello che accadeva prima del Covid, e' impressionante", ha sottolineato.

Bertolaso: "Il disagio giovanile è una vera emergenza"

"Abbiamo in certi momenti anche 4 o 5 casi che arrivano in pronto soccorso, magari anche in codice giallo, quindi abbastanza seri". Per Bertolaso "trattare questi giovani e' piu' complicato che trattare un infarto o ictus" perche' "servono strumenti e preparazione ben diverse. Da un lato, - ha continuato - ci stiamo organizzando per cercare di gestirli al meglio", dall'altro "bisogna evitare che arrivino al pronto soccorso proprio con interventi a monte e prevenzione, aiuto e accompagnamento", ha concluso.