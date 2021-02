Bertolaso, 24 mila dosi per over 60 Bergamo e Brescia, rallenta fase 1 bis

"Fra domani e dopodomani vaccineremo 24 mila persone" dei comuni in zona arancione 'rafforzata' tra le province di Bergamo e Brescia. Lo ha detto il consulente per la campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Vista la disponibilita' di dosi, Bertolaso ha sottolineato: "Non possiamo vaccinare tutti gli abitanti di queste province, ma abbiamo pensato di partire tra domani e venerdi' con gli abitanti dei 16 comuni tra Brescia e Bergamo tra i 60 e gli 80 anni, per poi allargarci gradualmente".

Per garantire piu' vaccini agli abitanti della fascia arancione 'rafforzata', "rallenteremo probabilmente il settore 1 bis, dove tutto sommato ci sono categorie che non sono le piu' a rischio. chiaro e' che la coperta e' un fazzoletto e ci dobbiamo muovere su quelle che sono le priorita'", ha inoltre spiegato Bertolaso.