Bertolaso: "Lavoravo con Rutelli, Berlusconi mi chiamò"

"Nel settembre del 2001 venni chiamato da Gianni Letta e Silvio Berlusconi per dirmi che avevano deciso di affidarmi l'incarico di direzione della Protezione Civile, che doveva essere profondamente riorganizzata. Ma io avevo appena fatto la campagna elettorale con Rutelli, che era stato il suo sfidante. Allora gli dissi: 'voglio che lei sappia che ho lavorato con Rutelli, sia per il Giubileo che per la campagna elettorale'".

Bertolaso: "Sono stati anni molto intensi ma che mi hanno fatto conoscere un personaggio con un cuore d'oro"

Lui rispose con un sorriso sardonico dicendo che lo sapeva, ma a quel tempo uscivano dalla triste vicenda di Genova (il G8 del 2001, ndr) e mi disse che erano interessati alle mie competenze, non alle mie appartenenze". Così Guido Bertolaso, assessore al Welfare in Regione Lombardia e già collaboratore di lungo corso di Silvio Berlusconi, ricorda il fondatore di Forza Italia in apertura di una conferenza stampa, questo pomeriggio a Palazzo Lombardia. "Sono stati anni molto intensi- aggiunge Bertolaso parlando del suo rapporto con Berlusconi nel corso degli anni- ma che mi hanno fatto conoscere un personaggio con un cuore d'oro. Onore a un grande italiano".