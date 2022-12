Bertolaso: “Più posti letto e migliori percorsi assistenziali”

Regione Lombardia si muoverà in due direzioni: da una parte l'attivazione di un maggior numero di letti in area subintensiva e di cure intermedie e dall'altra l'efficientamento dei percorsi assistenziali, attraverso appunto l'attivazione di una Centrale Medica Integrata di II Livello e una Centrale Operativa per il coordinamento dei trasporti.

Sarà poi definito nei dettagli un nuovo modello regionale che valorizzi i percorsi intraospedalieri e rafforzi la rete specialistica degli ospedali e i trasporti dagli stessi verso i luoghi piu' appropriati di cura. Anche in Lombardia, se pure in misura minore rispetto ad altre regioni, la permanenza degli assistiti nei P.S. rappresenta una vera emergenza, associata ad un peggiore decorso clinico dei pazienti, ed e' una delle maggiori cause di fuga dei medici dai servizi di urgenza. "In questi giorni di festa - conclude l'assessore - abbiamo bisogno di rafforzare la collaborazione con i Comuni per assicurare una risposta integrata, sia sanitaria che sociale, ai cittadini piu' fragili che spesso si rivolgono agli ospedali in assenza di alternative assistenziali senza dimenticare la dimensione umana della problematica alla quale ci dedicheremo con ogni possibile energia".