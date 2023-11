Bertolaso, su vaccini arriveremo a coperture sufficienti

"Io non trovo che le vaccinazioni languono per quella contro l'influenza stiamo andando molto meglio degli anni passati. Quello che oggi sta davvero cambiando è che fino a qualche giorno fa in pochi si vaccinavano contro il Covid adesso stanno iniziando a farlo". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso parlando di come stanno andando le vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid in Lombardia.

Bertolaso: si inizia a correre di più sulle vaccinazioni

"C'è consapevolezza perché è anche arrivato il freddo e si inizia a correre di più sulle vaccinazioni. Credo che arriveremo a fare dei numeri e dare delle coperture che se non saranno totali saranno sufficienti per tenere la situazione sotto controllo - ha proseguito a margine dell'inaugurazione del Proton Center dello IEO - . Il Covid gira ma per fortuna quest'anno la patologia non è così grave come negli anni passati. Abbiamo un solo caso in terapia intensiva che rappresenta il punto di riferimento". "Però è sempre una malattia invalidante che costringe a casa, una malattia che crea problemi. Quindi perché prenderla se si ha un vaccino nuovo?", ha concluso l'assessore.