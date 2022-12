Bestetti in Fratelli d'Italia: "Qui si valorizza il merito e le persone"

L'ex coordinatore dei Giovani di Forza Italia Marco Bestetti ha ufficializzato su facebook il suo passaggio a Fratelli d'Italia dopo aver lasciato gli azzurri. Una mossa che era nell'aria da settimane, come anticipato da Affaritaliani.it Milano. Queste le sue parole: "In tantissimi mi avete manifestato grande affetto e sostegno, qualunque fosse stata la mia scelta, chiedendomi di non fermarmi e di trovare la strada migliore per proseguire il nostro cammino insieme, con lo stesso spirito di servizio del primo giorno. Ho sentito su di me la responsabilità di continuare a rappresentare ciascuno di voi, senza arrendermi".

E quindi "oggi ho scelto di andare avanti, di voltare pagina, di guardare al futuro e di aderire alla comunità di Fratelli d'Italia. Un movimento che fa della militanza e dell'impegno territoriale la sua cifra distintiva, un movimento che valorizza il merito e le persone, un movimento che ha radici profonde e che guarda al futuro a testa alta, senza paura".