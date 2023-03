Bestetti: "No a corteo anarchici sotto sede Fdi"

"L'annuncio del prossimo ennesimo presidio anarchico, diffuso dal centro sociale Galipettes, assume toni e contiene messaggi molto pericolosi, che non possono più essere tollerati. Auspico vivamente che la Prefettura e la Questura intervengano prontamente per impedirlo". Così in una nota Marco Bestetti (Fratelli d'Italia), consigliere comunale a Palazzo Marino.

Bestetti: "Non escluderei anche un tso di gruppo, visto l'evidente squilibrio mentale dei promotori"

"Il tentativo dichiaratamente intimidatorio di manifestare sotto la sede milanese di Fratelli d'Italia e le deliranti accuse mosse nei confronti del premier Meloni e del Governo democraticamente eletto dagli italiani - spiega Bestetti - non possono passare sotto traccia e meritano risposte adeguate dalle Autorità competenti, tra le quali non escluderei anche un tso di gruppo, visto l'evidente squilibrio mentale dei promotori" conclude Bestetti.