Biblioteca Braidense presenta sito web rinnovato

Un nuovo sito, un nuovo modo di sfogliare una delle biblioteche più preziose e ricche d’ Europa con il suo vasto patrimonio composto da oltre un milione e cinquecentomila volumi. Dal 20 febbraio, realizzato da 'Viva' è on line il nuovo sito della Biblioteca Nazionale Braidense, completamente rivoluzionato non solo dal punto di vista del design ma anche nella modalità di consultazione, più semplice e chiara. Sarà possibile scoprire tutti i fondi della Braidense, partecipare ad attività educative, alle mostre, condividere eventi e sentirsi parte di un sistema di conoscenza e intrattenimento centralizzato e in aggiornamento continuo. Nel sito sarà disponibile anche un calendario degli eventi per mostrare le attività in programmazione e pianificare una visita. "Il nuovo sito, ripensato nella forma e nei percorsi di ricerca, è per noi un’altra porta di accesso al patrimonio della Biblioteca Nazionale Braidense. Una porta larga, aperta a tutti e attrattiva soprattutto per le più giovani generazioni – afferma Marzia Pontone, direttrice della Biblioteca Nazionale Braidense -. Ci auguriamo che tanti ne siano incuriositi e vogliano varcarla, alla scoperta dei nostri fondi e delle nostre rassegne culturali, perché insieme si possa crescere in creatività, conoscenza e competenza" .

Il nuovo sito web: le novità delle sezioni

Entrando nel sito e cliccando sul tasto “collezioni”, sarà possibile accedere a tutti i cataloghi della Braidense, e a oltre 50 Fondi della Biblioteca, che ha basato il suo sviluppo oltre che sul materiale proveniente dal deposito obbligatorio degli stampati, su alcuni cospicui fondi che ne hanno delineato la fisionomia e che vengono presentati sul sito. Tra questi: il Fondo Pertusati, il Fondo della Biblioteca Gesuitica, il Fondo Haller e il Fondo Manzoniano. Verranno inoltre presentate in modo chiaro e immediato le collezioni digitali della Braidense e la sezione sulle mostre della Braidense.

Con i filtri di navigazione, invece, il visitatore potrà anche scoprire quali mostre offrono un approfondimento su BreraPLUS, il canale online che arricchisce l’esperienza della Biblioteca Braidense e della Pinacoteca di Brera con contenuti multimediali, programmi speciali, concerti, première e molto altro. Sempre sulla pagina mostre l’utente può facilmente scoprire le mostre virtuali, come per esempio L’idea della Biblioteca. La collezione di libri antichi di Umberto Eco alla Biblioteca Nazionale Braidense; mostra conclusa nel luglio 2022 ma ancora fruibile online.

Una parte importante del sito è dedicata a CIRCI, il Centro Internazionale di Ricerca sulla Cultura dell’Infanzia che si impegna a difendere la competenza, l’immaginazione, l’ambizione, i desideri e i diritti umani fondamentali dei bambini mentre la sezione C’era una volta nella biblioteca, offre Videoletture delle migliori fiabe per i più piccoli a cura dello staff e di attori famosi. Due altre sezioni coinvolgono il visitatore a fare un tuffo nei libri: Brera Ascolta, per diventare sempre più protagonista della vita della Biblioteca Braidense e I tutorial di Libri Finti Clan- destini: tutorial di bookmaking del collettivo Libri Finti Clandestini per realizzare veri e propri libri (sketchbook, taccuini, diari di viaggio, libri oggetto) usando solamente “carta trovata in giro”. Anche per la Mediateca Santa Teresa di via Moscova sono previste importanti novità nel corso del 2023. I lavori, in parte già programmati e appaltati prima della battuta d’arresto del Covid-19, sono ripresi da alcuni mesi.