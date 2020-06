Biblioteca Braidense riapre a Milano dall'8 giugno

Riapre a Milano lunedi' 8 giugno la Biblioteca Nazionale Braidense, dopo tre mesi di chiusura. Durante il lockdown la Biblioteca e' rimasta attiva online - ricorda una nota - grazie alla sua squadra interna che anche attraverso i social ha intrapreso iniziative collegate alla lettura e alla scrittura nella modalita' della proposta e dell'ascolto. Un lavoro svolto in parallelo all'attivita' di catalogazione, che e' continuato per tutto il periodo. Nel frattempo, in attesa di tornare a una fruizione completa dei suoi spazi la biblioteca ha previsto, a partire da lunedi' 8 giugno, un programma in diverse fasi che prevede all'inizio una graduale apertura del prestito locale e del prestito inter bibliotecario - per il momento da remoto - per poi procedere successivamente all'accesso alla sala di consultazione, con la distribuzione del materiale librario e un'ultima fase con l'apertura della sala di lettura e la possibilita' di leggere i libri propri da parte degli utenti. "Continuare ad aiutare le persone a crescere nelle loro competenze con spirito critico e allo stesso tempo sviluppare la ricerca, per permettere a tutti di superare la crisi che questa pandemia ha prodotto: questa la missione della Biblioteca Braidense e della Pinacoteca di Brera, gemelli diversi che hanno come scopo principale rafforzare il rapporto che da sempre collega queste istituzioni con la citta' di Milano" dichiara il direttore James Bradburne.