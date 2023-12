Biblioteca Europea di Milano: Fosti, nuovo presidente eletto all'unanimità

La Beic, fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura col compito di realizzare e gestire il progetto della nuova biblioteca di Milano, ha un nuovo presidente. Si tratta di Giovanni Fosti, ex presidente della fondazione Cariplo e professore associato della Sda Bocconi, nominato all'unanimità dei presenti nella seduta del 14 dicembre dal consiglio di indirizzo.

Fosti: "Beic, straordinaria infrastruttura culturale di respiro internazionale"

"Sono onorato" ha detto Fosti, sottolineando "l'importanza del progetto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, straordinaria infrastruttura culturale di respiro internazionale". Per l'ex presidente di Fondazione Cariplo, "locale e internazionale, fisico e virtuale, memoria e futuro, persona e comunità, sono intrecci attorno ai quali si andrà a definire il valore del progetto Beic. Una sfida che potremo affrontare solo condividendola con i mondi della cultura, dell'economia e delle istituzioni. Desidero ringraziare le persone che in questi anni si sono impegnate nella Fondazione Beic, nel Consiglio e nello staff, per il prezioso lavoro svolto, in particolare gli ex presidenti, il professor Antonio Padoa Schioppa e il prefetto Francesco Paolo Tronca". Per la Fondazione, con la nomina di Fosti si fa un "passo significativo verso il rafforzamento della missione della Beic e il suo impegno a favore della diffusione della cultura".

Ma chi è Giovanni Fosti?

Giovanni Fosti è professore a contratto di Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche presso l'Università Bocconi di Milano, e presidente del Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa Sociale S.r.l. Ha diretto l'Executive Master in Management della Pubblica amministrazione (Emmap) e il master in Management pubblico della Sda Bocconi, ed è stato responsabile dell'Area Politiche Sociali e Gestione dei Servizi Sociali del Cergas (Centro di Ricerca sulla Gestione dell'Assistenza sanitaria e sociale) dell'Università Bocconi. Dal 2017 al 2019, è stato anche presidente della Fondazione Social Venture - Giordano dell'Amore.