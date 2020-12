'Bici ma anche auto', Maran: "Forza Italia... come Veltroni"

"Non posso che gioire per questo manifesto di Forza Italia a sostegno della nuova organizzazione di corso Buenos Aires dove finalmente c'è spazio per le auto ma anche per i ciclisti (suppongo sia questo il senso dello striscione). Sono segnali importanti di avvicinamento da parte di Forza Italia rafforzati dall'uso del 'ma anche' che mi ricordano tanto Walter Veltroni e i miei 20 anni". Così su Facebook l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran commenta lo striscione stradale di Forza Italia, appeso tra le carreggiate di corso Buenos Aires all'altezza dell'incrocio con via Panfilo Castaldi, che riporta il testo "Bici ma anche auto, Milano vuole muoversi". Lo striscione stradale di Forza Italia, appeso tra le carreggiate di corso Buenos Aires all'altezza dell'incrocio con via Panfilo Castaldi, che riporta il testo "Bici ma anche auto, Milano vuole muoversi"