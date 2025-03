Biffi (Assolombarda): "Occorre consolidare le filiere allargate della salute"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Oggi a margine della presentazione HEALTH ECOLE - Scuola di Sanità, Alvise Biffi, candidato alla presidenza di Assolombarda, ha parlato dei temi di grande attualità, collegati al mondo della sanità. “L’idea di far nascere la scuola della sanità di Health Ecole ha l’obiettivo di offrire un supporto alla concreta esigenza, emersa nell’ultimo forum del 2024, di favorire il dialogo tra il mondo del pubblico e del privato, coi medici e con gli infermieri, tra i profili di management a quelli operativi. C’è bisogno di linfa nuova nel mondo della sanità”, ha ricordato Biffi. Poi, rispondendo ai giornalisti che sottolineavano la trasformazione di Milano in capitale del terziario, ha detto: “Il quadrilatero di Assolombarda, che non è solo Milano ma anche Monza Brianza, Lodi e Pavia offre numerose eccellenze anche nel mondo dell’università: filiere allargate del mondo della salute, nelle quali il nostro obiettivo è creare un sistema che aiuti tutta la Lombardia e tutta l’Italia nell’avere un partenariato pubblico privato, per mettere in campo tutte le sinergie e per offrire le risposte che servono ai cambiamenti socio demografici del paese”.