Biglietto mezzi pubblici, per ora non aumenterà prezzo

Biglietto mezzi pubblici, per ora il prezzo non aumenterà

Non aumenterò, per oram il biglietto dei mezzi pubblici a Milano che doveva subire un rincaro a causa dell'adeguamento Istat, come aveva stabilito l'Agenzia di bacino.

Totalmente escluso fino a novembre e forse anche oltre

Al momento l'aumento, previsto solo per biglietti e carnet e non per gli abbonamenti, è congelato, come spiegano dal Comune di Milano, ed è totalmente escluso fino a novembre e forse anche oltre. L'effetto economico dell'aumento Istat e' di circa 38 milioni per tutta la Lombardia, con una stima approssimativa in proporzione per la citta' di Milano che si aggira tra i 15 e i 17 milioni di euro. Per il Comune, però, è Regione Lombardia che deve farsi carico dell'aumento quando scatterà.

Assessore Censi: "Regione Lombardia si faccia carico dell'adeguamento Istat 2022 deliberato il 4 luglio"

"Regione Lombardia si faccia carico dell'adeguamento Istat 2022 deliberato il 4 luglio - ha spiegato l'assessore alla Mobilita' del Comune, Arianna Censi - . E per questo ho chiesto formalmente alla Regione di provvedere e porre in essere tutte le azioni utili a ricercare le risorse necessarie per coprire l'aumento Istat. Ma il tema delle risorse è piu' ampio: per questo chiederemo urgentemente al prossimo ministro dei Trasporti un tavolo tecnico perche' intervenga a livello centrale per evitare il rincaro dei biglietti".