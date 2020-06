BikeMi, boom di abbonamenti post lockdown. I milanesi riscoprono le due ruote

"Il crescente ritorno alla mobilità a seguito della riapertura - spiega bikeMi in una nota - ha designato la bicicletta come uno dei mezzi più sicuri per spostarsi in città, nel rispetto delle regole che prevedono il mantenimento della distanza e il divieto di assembramenti. I milanesi hanno risposto in maniera responsabile, molti di loro hanno scelto bikeMi come principale mezzo di trasporto. Dall’inizio di maggio il servizio ha registrato un incremento di utilizzi pari al 300% rispetto al periodo di lockdown e una crescita del 276% sul numero di abbonamenti acquistati rispetto all’anno precedente. Un risultato che si conferma con il passare delle settimane e l’arrivo della bella stagione."

"bikeMi - continua la nota - è rimasto operativo anche nel periodo più acuto dell’emergenza, a disposizione della città, per offrire un mezzo di trasporto a tutti coloro che hanno continuato a lavorare per garantire i servizi essenziali. Dall’inizio della pandemia sono state attivate misure speciali per tutelare la sicurezza degli abbonati, prima fra tutte il servizio di sanificazione su strada di biciclette e stazioni. È stata inoltre intensificata la manutenzione dei mezzi, svolta direttamente su strada, per garantire biciclette sempre pronte all’utilizzo in qualsiasi momento. Le squadre di regolatori sono costantemente all’opera per verificare che le bici siano sempre nello stato ottimale, intervenendo prontamente se necessario. Le misure speciali continuano ancora oggi con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e funzionale alle esigenze dei cittadini. Accanto a queste misure, bikeMi ha inoltre deciso di omaggiare i suoi abbonati annuali con due mesi gratuiti, consentendo così di recuperare i giorni di non utilizzo."

"Per incentivare la ripresa del movimento - si legge - dopo questo periodo di inattività fisica, da martedì 9 giugno per tutto il mese, le biciclette gialle a pedalata muscolare, saranno gratuite per la prima ora, agevolando così l’utilizzo per tragitti più lunghi. bikeMi che oggi conta una rete di 307 stazioni, consente ai milanesi e ai city users di muoversi liberamente riconfermandosi, oggi ancora di più, un mezzo indispensabile nel panorama cittadino."