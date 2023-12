Bilancio Comune di Milano, Conte: "Riforma o default assicurato"

Bilancio del Comune di Milano: i trasporti incidono per oltre un miliardo

Presentato nel consiglio comunale di Milano nella seduta di lunedì 18 dicembre il bilancio previsionale 2024 dell'ente, che vale circa 3,7 miliardi di cui un terzo riguarda il trasporto pubblico locale. "Nel bilancio 2024 vale oltre 1 miliardo di euro, è un terzo del nostro bilancio - ha spiegato l'assessoere Emmanuel Conte in aula -. Viene coperto da 262 milioni del fondo nazionale trasporti, e da 388 milioni della vendita dei titoli di viaggio". Il trasporto pubblico locale costa quindi alla città più di 300 milioni di euro coperti dalla fiscalità generale dei cittadini milanesi, annota Ansa.

Conte: "Bilancio, serve una riforma o il default è assicurato"

"Questo delta - ha spiegato ancora l'assessore - nel 2019 era di 111 milioni, è salito perché è stato fatto un investimento importante sul trasporto pubblico locale. Alla luce del piano di investimenti sulle infrastrutture serve una riforma, serve un dibattito, anche in quest'aula: discutiamo di come si debbano coprire gli oneri che gli investimenti generano, altrimenti il default è assicurato". "Abbiamo bisogno di un'azione di riforma e di equilibrio per il nostro bilancio, contando sì su quello che possiamo fare noi - ha concluso - ma anche motivando l'azione del governo per partecipare alle esigenze che arrivano soprattutto dal trasporto pubblico locale".