Bilancio consolidato 2022, il comune di Milano chiude con l'utile in crescita

Il Gruppo Comune di Milano chiude l'esercizio 2022 con un risultato della gestione operativa e un utile netto in crescita rispetto all'anno precedente e versa alla fiscalità generale oltre 140 milioni di euro di imposte. "Il bilancio consolidato - spiega l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte - restituisce una fotografia importante di quanto è accaduto nel 2022. Il mondo delle partecipate ha dato un contributo di marginalità importante, sancendo l'uscita dal momento di difficoltà affrontato con la pandemia, con un apporto molto positivo”. Il conto economico di Gruppo, che aggrega a quello del Comune i bilanci di 13 soggetti fra società partecipate e controllate ed enti strumentali, evidenzia un risultato della gestione operativa positivo per 210 milioni di euro, con una crescita del fatturato che passa da 7 miliardi a 10,5 miliardi di euro. Il Risultato di esercizio ante imposte è positivo per 292 milioni di euro. Le imposte, che ammontano a 140 milioni di euro, portano a un utile di 152 milioni di euro, con un contributo economico del Gruppo alla fiscalità nazionale che cresce considerevolmente rispetto al 2021.

Milano, il Patrimonio netto sfiora i 10 miliardi di euro

Il Patrimonio netto sfiora i 10 miliardi di euro. "I dati a bilancio sono indici di stabilità e robustezza finanziaria importante - evidenzia Conte - con cui l'ente prosegue il suo esercizio di resilienza per reggere l'urto delle crisi concatenate e degli choc esogeni, subiti dai Comuni esattamente come le famiglie e le imprese, dall'inflazione all'aumento dei tassi di interesse. Il nostro patrimonio di partecipate, e questo vale anche a livello nazionale, va tutelato e riallacciato alle sfide dell'oggi e ai fenomeni che si sono manifestati negli ultimi anni".