Bilancio Fondazione Ca' Granda da record: 1,5 mln di euro al Policlinico

Bilancio Fondazione Ca' Granda da record

Il Cda della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, presieduto da Marco Giachetti, ha approvato all’unanimità il bilancio 2023, presentato dal Direttore generale, Achille Lanzarini, con un avanzo di esercizio di € 1.587.844, in crescita dell’8% sull’anno precedente.

Fondazione Ca' Granda: 1,5 mln di euro al Policlinico di Milano

Nella stessa seduta, il Cda ha deliberato un nuovo contributo record al Policlinico di Milano di € 1,5 milioni, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente, garantendo nuove e sempre maggiori risorse ai progetti di ricerca scientifica, umanizzazione degli spazi di cura e tutela dei beni culturali promossi dall’Ospedale.

Nel corso dell’esercizio 2023, il precedente contributo di € 1,2 milioni è stato destinato dal Policlinico ai seguenti progetti:



Ricerca Scientifica (€ 970mila): progetto per la realizzazione di un nuovo complesso di laboratori interconnessi che opererà come unico Centro di Ricerca Biomedica Integrata (€ 630mila); ottimizzazione del Centro regionale per la diagnosi preimpianto (€ 340mila);



Umanizzazione delle Cure (€ 60mila): progetto di inclusività delle cure con l’impiego di interpreti della Lingua Italiana dei Segni (LIS) e mediatori culturali per assicurare un supporto completo e personalizzato alle future mamme non udenti e di altre etnie che non parlano italiano;



Tutela dei Beni Culturali (€ 170mila): completamento del restauro dell’Archivio Storico del Policlinico di Milano per far tornare al suo antico splendore il cosiddetto “Capitolo d’Estate”, costruito dall’arch. Richini nel 1637, uno dei più vasti ambienti ad uso civile della Milano del XVII secolo.



La funzione sociale della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda non si esaurisce nei finanziamenti al Policlinico, ma si estende anche all’attività di valorizzazione del patrimonio, volta a garantire un uso sostenibile delle risorse naturali e la loro conservazione per le generazioni presenti e future, come previsto dalla Costituzione italiana.



Questo impegno nella sostenibilità integrale è stato certificato dalla valutazione indipendente NeXt Index® ESG che ha riconosciuto la Fondazione come Impresa Sostenibile, con un rating ESG AA, ottenuto grazie a un punteggio di 86,1 su 100. Tutti i risultati sono raccolti nel Bilancio di Sostenibilità.