Bilancio, Sala incontra Meloni: "Chiediamo 50 milioni"

Oggi abbiamo parlato di sicurezza ma io ho approfittato" per parlare con la premier Giorgia Meloni dei problemi di bilancio del Comune, "ed esco con un certo livello di ottimismo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della riunione in prefettura con Giorgia Meloni.

Sala: "Non stiamo chiedendo la luna ma una misura non estremamente gravosa per il Governo"

"La premier ha capito che non stiamo chiedendo la luna ma una misura non estremamente gravosa per il Governo - ha aggiunto -, anche perché in questo momento sarebbe veramente un peccato dovere tagliare i servizi essenziali. Stiamo parlando di una cinquantina di milioni, questa è la richiesta. Secondo me sarà questione di un paio di mesi".