"BIM", a Milano un progetto per riqualificare Bicocca

L'estate milanese ha una nuova destinazione. Si tratta di BiM - dove Bicocca incontra Milano, un grande progetto di rigenerazione urbana nel cuore del quartiere Bicocca, che dà ufficialmente il via al palinsesto di eventi patrocinato dal Comune di Milano all'insegna di arte, cultura e socialità.

Gli spazi di BiM saranno teatro di mostre, concerti, cene sociali, tornei di scacchi, lezioni di yoga, proiezioni cinematografiche e molto altro.

A partire dal mese di giugno - si legge in una nota - gli spazi di BiM in viale dell'Innovazione 3 saranno teatro di mostre, concerti, cene sociali, tornei di scacchi, lezioni di yoga, proiezioni cinematografiche e molto altro. Un'occasione per scoprire e vivere le aree in via di riqualificazione di BiM, che si aprono alla città durante il "tempo del cantiere" diventando un vero e proprio incubatore di idee, iniziative e progetti sviluppati in partnership con le altre eccellenze attive sul territorio.

L'inizio sarà all'insegna della mostra fotografica Best, Isabelle di Isabelle Wenzel

L'inizio sarà all'insegna della mostra fotografica Best, Isabelle di Isabelle Wenzel, che sarà inaugurata mercoledì 7 giugno alle 19 con un vernissage aperto al pubblico nei nuovi spazi Panorama e Gallery, al piano terra e al primo piano di BiM. Artista, fotografa, acrobata, Isabelle Wenzel mette il proprio corpo davanti alla macchina fotografica e, nei secondi che l'autoscatto le concede, assume pose complesse che richiamano l'attenzione sulle qualità scultoree del corpo. Visitabile gratuitamente fino al 15 settembre, la mostra sarà esposta alla C41 Gallery, nuovo spazio di sperimentazione artistica. La serata proseguirà sul palco di BiM Garden con i Fuera in concerto dalle 21.30