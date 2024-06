Bimba di quasi 2 anni investita a Brescia, è morta

Una bambina di quasi 2 anni è deceduta dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime al pronto soccorso pediatrico degli ospedali civili di Brescia in seguito ad un incidente stradale. La piccola è stata investita da un suv all'uscita dalla scuola bilingue Little England: trasportata in codice rosso non è sopravvissuta alle ferite riportate. I rilievi sono affidati alla polizia locale di Brescia.