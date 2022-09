Bimba di tre anni da sola al parco: padre denunciato per abbandono

Un padre denunciato per abbandono di minore dopo che i carabinieri di Cologno Monzese hanno ritrovato la sua figlia di tre anni mentre vagava sola e infreddolita in un parco. I militari, come spiega una nota dell'Arma, l'hanno tranquillizzata e portata in caserma intanto che si rintracciavano i genitori. Pare che l'uomo, 37enne albanese, non si fosse accorto che la bimba, intorno alle 8.30, si era allontanata, approfittando dell'assenza della madre e della porta rimasta aperta. La piccola, in buono stato di salute, è stata riaffidata ai genitori.