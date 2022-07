Bimba lasciata morire di stenti a Milano dalla madre, c'è la data dei funerali

Un fiocco rosa sui capelli neri, l'abito rosa con una gonna da principessa ed i palloncini tutti attorno. E' l'unica fotografia della piccola Diana Pifferi, lasciata morire di stenti dalla madre Alessia, che l'ha abbandonata per una settimana intera nell'abitazione di Ponte Lambro, Milano, per coltivare senza distrazioni la sua relazione con un uomo della Bergamasca, ignaro di tutto. Questa immagine accompagna ora i manifesti che annunciano la morte della piccola di diciotto mesi. Dopo il nulla osta della Procura, l'ultimo saluto alla bambina è stato fissato per venerdì 29 luglio alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Borgo Lombardo, frazione di San Giuliano Milanese.

Diana, la madre dal carcere chiede di partecipare alle esequie

La madre, accusata di omicidio, dal carcere di San Vittore manifesta l'intenzione di partecipare alle esequie della bambina, non rendendosi conto di come questo sia del tutto impossibile.