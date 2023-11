Bimba morta di stenti, perizia psichiatrica sulla madre

Fissato al 26 febbraio 2024 il termine per la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa da sola per sei giorni. L'incarico è stato conferito allo psichiatra Elvezio Pirfo, che dovrà accertare, tra l'altro, se la donna sia affetta da un disturbo mentale e se fosse capace di intendere e volere al momento del fatto.

Si torna in aula il 4 marzo, quando comincerà la discussione

Nel corso dell'udienza il pm Francesco De Tommasi ha chiesto di escludere dalla perizia la relazione basata sui colloqui con due psicologhe del carcere San Vittore, dove Pifferi è detenuta, in quanto le professioniste avrebbero "finito per fornire all'imputata una tesi alternativa difensiva" e che l'avrebbero "manipolata". Istanza però non accolta dalla Corte. Si torna in aula il prossimo 4 marzo, quando comincerà la discussione.