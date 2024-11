Bimba di sei anni investita da una moto mentre attraversa la strada: è in ospedale

E' successo nella mattinata di venerdì 22 novembre intorno alle 8.30 in via Enrico Annibale Butti a Milano: una bimba di appena sei anni è stata investita. Stando alle prime ricostruzioni, la bambina, molto probabilmente, si stava recando a scuola, quando ad un certo punto, mentre attraversava la strada in corrispondenza di un attraversamento pedonale, è stata investita da una moto. Il conducente ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e le forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice verde in quanto non sembra che abbia riportato lesioni gravi. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso e gli agenti di polizia stanno svolgendo tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.