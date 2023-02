Bimbi picchiati in asilo. Le maestre negano violenze

Si sono difese e hanno respinto le accuse di aver maltrattato verbalmente e fisicamente i bambini ospiti nei due asili nido di Vanzago, in provincia di Milano. La direttrice e cinque educatrici, tutte difese dall'avvocato Michele D'Agostino, sono comparse davanti al giudice Ileana Ramundo ha disposto nei loro confronti l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria e la sospensione di un anno dell'esercizio della professione di insegnanti in qualunque struttura pubblica o privata. Il difensore ha poi chiesto per tutte loro la revoca della misura cautelare, eseguita il 28 gennaio dai Carabinieri della compagnia di Legnano.

Sulle istanze la gip è entrata in riserva. Le sei indagate hanno negato con forza di aver insultato i piccoli, di eta' compresa tra gli 0 e i 5 anni, o di essere state violente come invece hanno messo a verbale sei studentesse di un istituto secondario di Rho in stage nei due centri. Per la direttrice e le educatrici le testimonianze delle giovani non sarebbero credibili. Alcune potrebbero essere - si ipotizza - anche frutto di un tentativo di ritorsione per aver ricevuto delle brutte valutazioni sul tirocinio dalle educatrici al centro dell'inchiesta del pm Maria Cardellicchio. La difesa potrebbe impugnare al Tribunale del riesame l'ordinanza cautelare per chiederne l'annullamento.