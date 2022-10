Bimbo sequestrato dal padre, Fontana: “Attenzione agli allontanamenti"

"Questa vicenda deve alimentare l'attenzione di tutte le istituzioni in merito all'opportunità, nei tempi e nei modi, degli incontri tra i bimbi e il genitore da cui sono stati allontanati per episodi di maltrattamenti".

Attilio Fontana: “Grazie ai carabinieri di Brescia”

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi ai fatti di Roncadelle, nel bresciano, dove ieri un uomo ha portato via con sé il figlio di 4 anni, durante un incontro protetto, per poi barricarsi in casa insieme al bambino. "Grazie ai carabinieri di Brescia", prosegue Fontana. "Con grande professionalità sono riusciti a raggiungere l'obiettivo che tutti auguravamo".