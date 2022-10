Bimbo sequestrato dal padre, l'uomo portato in carcere

Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto il carcere per il trentacinquenne di origini romene che si è barricato in casa col figlio di sei anni. A quanto si è appreso, l'uomo sta per essere condotto in cella con le accuse di sequestro di persona e detenzione illegale di armi.

L'uomo si trovava già ai domiciliari per l'aggressione di un anno fa ai danni della ex moglie

Si trovava già ai domiciliari per l'aggressione di un anno fa ai danni della ex moglie e dell'avvocato di lei, da lui motivata con la volonta' di vedere di piu' il piccolo. L'aggravamento della misura cautelare e' stato deciso alla luce dei nuovi reati che gli sono contestati.