Bimbo si fa male all'asilo: archiviata la sindaca di Crema

Achiviato il procedimento a carico della sindaca di Crema Stefania Bonaldi, che si era ritrovata indagata per per lesioni colpose a causa dell'incidente dell'ottobre 2020 a un piccolo frequentatore di uno dei due asili nido comunali che si era schiacciato le dita nel cardine di una porta tagliafuoco, senza riportare lesioni permanenti.

Crema, il caso aveva generato un ampio dibattito tra gli amministratori pubblici

Un caso che aveva generato un ampio dibattito sul ruolo dei sindaci e sui rischi legati al ruolo ed alle competenze dei primi cittadini, con la solidarietà di Anci e numerosi amministratori pubblici che era giunta a Stefania Bonaldi. Condividendo le argomentazioni del pm, il giudice afferma che nei confronti della sindaca "non e' stata individuata alcuna condotta omissiva in rapporto causale con le lesioni subite dal piccolo", ne' e' stato possibile configurare in capo alla prima cittadina "una colpa specifica o generica, soprattutto considerato che, non essendo a conoscenza della concreta organizzazione degli spazi dell'asilo nido comunale, funzionali alla suddivisione in 'bolle' (e a fortiori della presenza di una porta tagliafuoco in una delle aule)". In capo alla sindaca non era "prevedibile ne' evitabile quanto accaduto".