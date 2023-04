Bimbo sta male in Slovenia, la Polizia lo "scorta" sino all'ospedale di Bergamo

"La chiamata dalla Slovenia: un bimbo sta male e i paramedici del 112 decidono che per intervenire sono necessari gli specialisti della pediatria di Bergamo. L’operazione di salvataggio, coordinata dal Coa di Udine, ha attivato subito la scorta per l’ambulanza. Tre regioni attraversate, 400 chilometri percorsi per portare il piccolo alle cure dei nostri medici del Papa Giovanni XXIII. Grazie alle Forze dell’Ordine e al nostro personale sanitario per questo salvataggio straordinario": così il governatore lombardo Attilio Fontana sintetizza la storia raccontata da diverse testate locali nella giornata di martedì.

La staffetta della Polizia di Stato di scorta all'ambulanza

Che cosa è successo? Un bambino si è sentito male nella sera di Pasqua ed i suoi genitori hanno l'allarme al 112 sloveno. I medici locali hanno stabilito la necessità di un ricovero d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo. E così la Polizia di Stato italiana ha avviato una staffetta per scortare l'ambulanza nei 400 chilometri di percorso e consentire al bambino di giungere all'ospedale lombardo nel minord tempo possibile, con il coordinamento del centro operativo autostradale di Udine. Il bimbo è quindi giunto a Bergamo dove gli sono state prestate le cure d'emergenza.